Пензенские скейтеры попросили у губернатора крытый парк

30.01.2024 | 19:09

В Пензе на протяжении последних лет не раз поднимался вопрос о строительстве объектов для подростков, увлекающихся скейтбордингом и ВМХ-спортом.

Долгое время любители этих видов развлечения собирались на площади Ленина и отрабатывали трюки прямо у памятника вождю пролетариата. Потом в городе появилось несколько открытых площадок для них - на набережной Суры и Олимпийской аллее.

Теперь встал вопрос о необходимости построить объект, где можно было бы заниматься в холодное время года.

«Когда будет построен крытый скейт-парк? Что делать райдерам в зимнее время? Всю зиму сидеть дома и смотреть на самокат, ВМХ, скейт? Я очень хочу крытый скейт-парк. И не только я, но и все райдеры Пензы. Я буду вам благодарен, если вы сможете организовать его постройку», - написал пользователь Севасий А. на странице губернатора во «ВКонтакте».

Представитель администрации города заявил, что вопрос строительства крытого скейт-парка мэрией не рассматривался. Это будет возможно, если появится заинтересованный инвестор.