Сетевое издание|18+|Вторник|30 янв 2024|19:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенские скейтеры попросили у губернатора крытый парк

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе на протяжении последних лет не раз поднимался вопрос о строительстве объектов для подростков, увлекающихся скейтбордингом и ВМХ-спортом.

Долгое время любители этих видов развлечения собирались на площади Ленина и отрабатывали трюки прямо у памятника вождю пролетариата. Потом в городе появилось несколько открытых площадок для них - на набережной Суры и Олимпийской аллее.

Теперь встал вопрос о необходимости построить объект, где можно было бы заниматься в холодное время года.

«Когда будет построен крытый скейт-парк? Что делать райдерам в зимнее время? Всю зиму сидеть дома и смотреть на самокат, ВМХ, скейт? Я очень хочу крытый скейт-парк. И не только я, но и все райдеры Пензы. Я буду вам благодарен, если вы сможете организовать его постройку», - написал пользователь Севасий А. на странице губернатора во «ВКонтакте».

Представитель администрации города заявил, что вопрос строительства крытого скейт-парка мэрией не рассматривался. Это будет возможно, если появится заинтересованный инвестор.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте