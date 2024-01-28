В Роспотребнадзоре назвали главную опасность в офисе

28.01.2024 | 13:58

В региональном управлении Роспотребнадзора назвали главную опасность в офисе в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Это работник с ОРВИ.

Специалисты отметили, что условия для распространения вируса в офисе идеальные.

«Большое количество сотрудников в одном кабинете, кондиционеры, сухой воздух, плохое проветривание, пользование общими предметами (мебель, оргтехника, посуда). Единственное, чего не хватает вирусу, - это сотрудник-трудоголик, который бы помог ему проникнуть в офис. И он его почти всегда находит. А дальше идет цепная реакция», - рассказали в ведомстве.

Специалисты еще раз подчеркнули, что заболевшим ОРВИ лучше всего оставаться дома и не подвергать риску коллег. Кроме того, переносить простуду на ногах опасно и чревато осложнениями.

Для профилактики ОРВИ в офисе нужно придерживаться нескольких правил:

- проветривать помещение 5-6 раз в день;

- часто мыть руки (не только перед приемом пищи и после посещения улицы, но и в течение дня);

- не прикасаться грязными руками к лицу;

- носить маску (ее нужно менять каждые 2-3 часа);

- проводить влажную уборку рабочего стола, используя антисептики, протирать антибактериальной салфеткой клавиатуру, мышку, телефон, оргтехнику.

В Пензенской области ситуация по заболеваемости вирусными инфекциями остается сложной. Так, за неделю с 15 до 21 января врачи 5 608 раз диагностировали грипп и ОРВИ, в том числе у 2 738 жителей Пензы.