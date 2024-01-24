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Общество

В Заречном молодые пары женились скромно, а пожилые - торжественно

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В отделе ЗАГС Заречного рассказали о демографической ситуации в закрытом городе в 2023 году.

Специалисты отметили, что в 2023-м бракосочетаний было меньше, чем в предыдущие годы. В 2022-м в городе появилось более 240 семей, а еще 10 годами раньше, в 2012-м, - 403.

В прошлом году узами Гименея связали себя 212 пар. 197 из них (93%) зарегистрировали брак в торжественной обстановке. Такой вариант выбрали не только молодые новобрачные, но и пары среднего возраста и даже пожилые. Скромную церемонию считает лучшей в основном молодежь.

«Любители красивых дат предпочитали зарегистрировать свои отношения 14 февраля, 8 июля и 23-го числа каждого месяца. Есть такие молодожены и в этом году: одна пара уже подала заявление на 24.04.2024», - пишет портал Zarpressa.ru.

Число разводов среди зареченцев превысило количество браков - их насчитывается 270.

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Источник — фото pixabay.com
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