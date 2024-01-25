26 января Пензенскую область ждет резкое потепление

25.01.2024 | 22:00

В пятницу, 26 января, в Пензенской области ожидаются облачная погода, мокрый снег, а также гололед на дорогах. Будет дуть умеренный ветер с юго-востока.

Снова случится перепад температур. По прогнозу Приволжского гидрометеоцентра, в ночь на пятницу похолодает до -10...-12 градусов, а днем 26-го числа станет уже -1...-3.

К ночи на субботу температура практически не изменится: будет -2...-4.

По народному календарю, 26 января - Ермилов день. На Руси подмечали, что в это время туманный круг около месяца сулит метель.

Еще на Ермилу внимательнее смотрели за живущими в доме кошками и верили: если животное катается по полу, грядет тепло, а если дерет стену, то нужно ждать ненастья.