Перечислены болезни, выявляемые у подростков на медосмотрах

24.01.2024 | 12:58

В Министерстве здравоохранения Пензенской области рассказали, какие болезни чаще всего выявляют у подростков во время школьных профосмотров.

Как оказалось, среди наиболее распространенных - инфекции мочевыводящих путей, половые инфекции, нарушения мочеиспускания, воспаление в органах малого таза, нарушение менструального цикла у девочек.

Врач-нефролог городской детской поликлиники № 6 Татьяна Удалова перечислила факторы риска, способствующие развитию урологических проблем: низкий уровень гигиенической культуры, неправильное питание, недостаток физической активности, приобщение к вредным привычкам и несвоевременное обращение к врачу.

«Подростки слишком часто «проверяют на прочность» свой еще детский иммунитет: одеваются не по погоде, не носят многослойных вещей, оставляют открытыми поясницу, ступни и щиколотки ног, носят летние кроссовки и зимой, и летом, а шарф, шапку и перчатки отвергают как «пережиток прошлого века».

Такое поведение чревато «букетом» заболеваний, в том числе нарушениями в работе почек, которые могут закончиться хронической почечной недостаточностью», - предупредили в пресс-службе регионального минздрава.

По статистике, каждый третий юноша имеет отклонения в состоянии репродуктивного здоровья, каждый десятый из них рискует стать бесплодным. Главный специалист Пензенской области по репродуктивному здоровью мужчин Алексей Галкин подтверждает: 60% проблем со здоровьем, влекущих мужское бесплодие, родом из детства.

Родителей подростков призывают не затягивать с обсуждением темы контрацепции, способов передачи половых инфекций, последствий рискованного сексуального поведения, а также употребления алкоголя и наркотиков.