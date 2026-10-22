В Успенский собор прибудут мощи шести святых

Общество

В Успенский собор прибудут мощи шести святых
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В субботу, 24 октября, в Успенский собор Пензы (ул. Захарова, 6) прибудут ковчеги с частицами мощей сразу нескольких святых: Николая Чудотворца, блаженной Матроны Московской, святителя Луки Крымского, великомученика Димитрия Солунского.

Также сюда привезут икону с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского.

Прихожане смогут увидеть все это в период до 9 ноября.

С 24 октября по 1 ноября там же можно будет поклониться ковчегу с частицей мощей святителя Нектария Эгинского.

«У святых мощей будут ежедневно совершать молебны с акафистами. Храм открыт в будние дни с 7:00 до 18:00, в субботу и воскресенье - с 7:00 до 19:30», - уточнили в Пензенской епархии.

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