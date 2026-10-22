Наказание за езду без прав намерены ужесточить

В России задумали увеличить штраф для водителей, которые не получали прав или сели за руль с просроченными документами. Соответствующие изменения в КоАП РФ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут «Известия».

Штраф за управление машиной без прав вырастет до 15 000-30 000 рублей, сейчас он составляет 5 000-15 000 рублей.

Кроме того, законопроект предусматривает санкции за повторное управление транспортом без водительского удостоверения - штраф в размере 30 000-50 000 рублей.

Скидка в 25%, действующая при уплате в течение 30 дней, на данный штраф не распространится.

В документе указывается, что речь не идет о водителях, лишенных прав. Для этих автомобилистов действуют отдельные нормы, предусмотрено уголовное наказание.

«Значительная доля водителей, которые ездят без прав, - это так называемая золотая молодежь. Для многих из них даже штраф в 50 000 рублей не станет преградой. Для таких нарушителей необходимо более серьезное наказание, например арест на 15 суток, который предусмотрен за ряд других нарушений ПДД», - прокомментировал инициативу главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.