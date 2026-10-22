23 октября в 3 микрорайонах Пензы отключат свет

На пятницу, 23 октября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Бугровка, Райки, Ахуны и 1 дом в Жемчужном проезде.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Громова, 1-8, 11, 13-18;

- ул. Карпинского, 84, 86, 88, 92-138 (четные), 142, 144, 146, 148;

- ул. Мотоциклетная, 45-65 (нечетные), 66-92, 94-103, 106-112, 114-138, 140;

- Мотоциклетный пр-д, 2-14, 16-27, 29, 31-34, 36;

- Мотоциклетный пер., 3-5, 8-11, 13, 15, 18, 20, к/н 696;

- ул. Средняя, 38, 40, 41/57, 42, 43, 45, 47, 49, 51;

- ул. Средняя/Мотоциклетная, 36/59;

- Строительный пер., 4Б, 6;

- ул. Тимирязева, 77-79, 81-88, 90-104, 106-120, 122-126 (четные);

- пр-д Тимирязева, 1-17, 19, 21-37 (нечетные);

- пер. Тимирязева, 1, 3-6, 8, 8а, 11, 13-16, 18, 20;

- 2-й пр-д Яблочкова, 8-14 (четные), 15-25, 27-31 (нечетные).

С 9:00 до 12:00:

- ул. Кольцова, 37, 39, 41, 43, 45, 47;

- 1-й пр-д Кольцова, 1-12, 14-16, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 32; 2-й пр-д Кольцова, 1-11, 14, 16, 18, 20; 3-й пр-д Кольцова, 2, 2а.

С 9:00 до 21:00 от сетей отключат дома № 4 в Жемчужном проезде и № 11 на ул. Тимирязева.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Ботаническая, 6, 8, 10, 14/8, 18;

- ул. Вильямса, 1/10, 1а, 2/8, 3-11, 13-19 (нечетные), 21/13;

- ул. Входная, 2, 2Б, 3, 5;

- ул. Грибоедова, 23-43 (нечетные);

- ул. Зеленая, 1-14, 16а, 20;

- ул. Институтская, 3, 5, 7;

- ул. Коннозаводская, 12-22 (четные), 26, 27, 29, 30, 31, 33, 33а, 33Б, 35а, 37, 41, 43, 45, 45г, уч. 472;

- ул. Мечникова, 17, 30, 32, 34, 36;

- ул. Школьная, 1, 1а, 1Б, 2, 4, 6, 14а;

- ул. Ягодная, 13-18, 20-24 (четные), 25, 27, 28, 28а, 31-36, 40,41, 42-52 (четные);

- 1-й Ягодный пр-д, 3, 4, 6; 2-й Ягодный пр-д, 3-7, 39/1;

- ул. Ягодная/Зеленая, 19/20.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.