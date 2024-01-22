22.01.2024 | 10:59

Марафон новогодних праздников отгремел, оставив после себя яркие воспоминания и лишние сантиметры на талии. В это время даже приверженцы диет дают слабину.

Как быстро прийти в форму, учитывая, что за окном аномальные морозы и шквалистый ветер, из-за которых даже банальные прогулки на свежем воздухе стали недоступными, рассказали эндокринологи.

Лишний вес в буквальном смысле растворится, если наладить питьевой режим. Достаточное количество качественной воды в сутки позволит быстро избавиться от пары-тройки килограммов.

При этом лучше пить теплые напитки. Стакан теплой воды утром - то, что доктор прописал. Эндокринологи советуют брать пример с китайцев: они в течение дня пьют даже не чай, а просто горячую воду - и бодрит, и полезно.

Еще один совет - есть горячий суп. Это блюдо должно стать альтернативой салатам или перекусам. Лучше выбирать нежирное, насыщенное овощами горячее. Это стимулирует выработку гормонов, подавляющих голод. К примеру, глюкагоноподобный пептид.

Разумеется, вода должна быть качественной. Пензенской области не повезло с погодой этой зимой, но повезло с источником чистой артезианской воды. «Ключ здоровья» находится около села Ольшанка, воду достают с приличной глубины - 180 метров - и сразу развозят по киоскам. Работает доставка на дом через сервис «Торнадо».

Артезианская вода считается живой, поскольку ее очищает природа. Дополнительные средства, в том числе хлорсодержащие препараты, как в случае с водопроводной водой, не используются.

Она залегает между двух непроницаемых пластов, что полностью защищает артезианский источник от любых загрязнений. Такая вода всегда вкусная и свежая. Подойдет и для питья, и для приготовления горячего.

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