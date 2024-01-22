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Общество

«Хочется тут жить»: новые отзывы о «Созвездии»

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«Созвездие» в Городе Спутнике продолжает пополнять копилку отзывов о себе. На этот раз комплекс с самым высоким жилым домом в Пензенской области оценили слушатели президентской программы подготовки управленческих кадров.

В рамках своего обучения управленцы познакомились с работой «Термодома». В 2023 году холдинг построил в Спутнике самую большую школу в Приволжском федеральном округе.

«Хочется или самим вернуться в детство, или дать своим детям возможность учиться в такой современной школе», - отметили гости.

Центральным объектом экскурсии стало «Созвездие». Жилой комплекс поразил посетивших его функциональной и просторной входной группой, вместительным паркингом, двором на уровне второго этажа, а главное - квартирами.

«Поразили виды из квартир со стеклянными стенами и в целом качество и инновационный подход к строительству жилья такого класса. Хочется тут жить», - подчеркнули гости.

Познакомиться с ЖК «Созвездие» в Городе Спутнике можно на сайте termodom-pnz.ru и в офисах продаж холдинга «Термодом».

Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики - ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Термодом-инвест», ООО СЗ «Сфера» и ООО СЗ «Строймашкапитал», проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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