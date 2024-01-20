Пензенцев предупреждают о сильном снегопаде и гололедице

20.01.2024 | 18:30

В воскресенье, 21 января, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Ночью местами ожидается сильный снег.

В течение суток погода будет облачной с прояснениями. Днем снегопад продолжится при умеренном (8 - 13 м/с) северо-западном ветре.

По данным пензенского гидрометцентра, ночью термометры покажут -9...-11 градусов. Днем температура повысится до -7...-9.

В Приволжском УГМС предупредили о вероятности гололеда (льда, образующегося на любых поверхностях с температурой ниже 0) и гололедицы (ледяного покрытия земли, в том числе дорог).

В народном календаре 21 января - Емельян Зимний. В этот день считалось за правило собираться всей семьей и рассказывать байки, сказки, небылицы. Здесь и таятся корни известной поговорки «Мели, Емеля, твоя неделя!».