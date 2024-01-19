В МЧС подвели итоги крещенской ночи в Пензенской области

19.01.2024 | 10:20

Крещенские купания в Пензенской области состоялись без происшествий. Об этом в пятницу, 19 января, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«В местах купания было организовано дежурство спасателей, медиков, полиции, представителей органов местного самоуправления и других служб», - уточнили в ведомстве.

В Пензе официально такое место было только одно - на пляже в районе ГПЗ-24 (ул. Антонова, р. Старая Сура).

Учитывая этот факт, в Октябрьском районе экстренные службы дежурили у водоема возле больницы № 6.

«Патрулирование территории у пруда осуществлялось с 21:00 18 января до 1:00 19 января. До сведения граждан доведена информация об отсутствии купели, опасности переохлаждения и возникновении чрезвычайных ситуаций», - рассказали в районной администрации.