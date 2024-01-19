Сетевое издание|18+|Пятница|19 янв 2024|11:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Снег |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В МЧС подвели итоги крещенской ночи в Пензенской области

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Крещенские купания в Пензенской области состоялись без происшествий. Об этом в пятницу, 19 января, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«В местах купания было организовано дежурство спасателей, медиков, полиции, представителей органов местного самоуправления и других служб», - уточнили в ведомстве.

В Пензе официально такое место было только одно - на пляже в районе ГПЗ-24 (ул. Антонова, р. Старая Сура).

Учитывая этот факт, в Октябрьском районе экстренные службы дежурили у водоема возле больницы № 6.

В МЧС подвели итоги крещенской ночи в Пензенской области

«Патрулирование территории у пруда осуществлялось с 21:00 18 января до 1:00 19 января. До сведения граждан доведена информация об отсутствии купели, опасности переохлаждения и возникновении чрезвычайных ситуаций», - рассказали в районной администрации.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото 1- МЧС России, фото 2 - администрации Октябрьского района
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте