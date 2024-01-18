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Общество

В пензенской больнице № 6 нашли способ согреть пациентов днем

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В пензенской городской больнице № 6 имени Г. А. Захарьина после жалоб пациентов на холод установили тепловентиляторы.

Ранее больным в палатах приходилось надевать шапки и шарфы, о чем одна из горожанок рассказала на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Тогда представитель медицинского учреждения признал, что в некоторых отделениях стационара на Стасова, 7, действительно холодно, так как отопительная система изношена, но денег на капремонт сетей пока нет.

В четверг, 18 января, в больнице рассказали, что первыми бить тревогу начали сотрудники отделений. Было решено приобрести комнатные термометры и выяснить, где именно нарушен температурный режим.

«Приборы разместили в палатах, коридорах, на посту медсестер, в процедурных и перевязочных кабинетах. К сожалению, не во всех отделениях воздух был комфортный. В некоторых было откровенно холодно», - констатировали медики.

Для решения проблемы установили тепловентиляторы, позволяющие поддерживать допустимый уровень температуры воздуха в помещениях.

«Однако использование подобных электроприборов обязывает персонал тщательно следить за их эксплуатацией в связи с соблюдением противопожарной безопасности. Чтобы обезопасить себя и пациентов, тепловые пушки включают только в дневное время. Данные мероприятия будут проводиться до окончания морозов в регионе», - отметили в больнице.

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