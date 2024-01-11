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Общество

Пациенты 6-й городской больницы Пензы мерзнут в палатах

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В Пензе пациенты городской больницы № 6 имени Г. А. Захарьина пожаловались на холод. Замерзающие люди носят в помещениях шапки и шарфы.

Об этом на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» написала пользовательница Елена О. «Обеспечьте палаты обогревателями, люди замерзают», - попросила она.

На обращение женщины ответил представитель больницы. Он признал, что в некоторых отделениях стационара на Стасова, 7, действительно холодно.

«Это связано с тем, что отопительная система не справляется с предъявляемыми к ней требованиями по причине значительного ее износа», - пояснил представитель.

По его словам, сейчас решают вопрос о выделении средств на капремонт сетей тепло- и водоснабжения, проектную документацию уже составили.

Касательно обеспечения палат обогревателями представитель больницы отметил: таким количеством приборов медучреждение не располагает. Кроме того, такое оборудование запрещено использовать, так как оно пожароопасно.

«Администрация нашего лечебного учреждения занимается решением данной проблемы. Однако необходимо понимать, что на реализацию соответствующих мероприятий уйдет некоторое время и потребуется определенное финансирование. В настоящее время мы прикладываем все усилия по утеплению палат», - заверили Елену.

В октябре 2023-го на холод пожаловались пациенты Сердобской районной больницы имени А. И. Настина. Выяснилось, что после запуска отопительной системы в ней обнаружились дефекты. Их допустили во время капремонта.

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