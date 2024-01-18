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Общество

Прокуратура добивается ремонта и бойлеров для больницы в Вадинске

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Прокуратура нашла сразу несколько нарушений, проверяя Вадинскую участковую больницу ГБУЗ «Нижнеломовская ЦРБ».

Оказалось, что кабинеты врачей не полностью оснащены необходимыми медицинскими изделиями. У участкового педиатра не было в необходимом количестве тонометров с манжетой для детей до года, ширмы, весов, настольной лампы. У хирурга тоже не имелось настольной лампы, а еще сантиметровой ленты, ростомера, головодержателя (воротника Шанца) и переносного набора для реанимации.

В больнице нарушены и требования санитарно-эпидемиологического законодательства. Например, плитка на стенах в смотровом кабинете женской консультации и процедурном кабинете хирурга частично разрушена. В процедурных и перевязочных не стоят водонагреватели, при том что в больнице нет централизованного горячего водоснабжения.

Прокуратура добивается ремонта и бойлеров для больницы в Вадинске

«Служебные записки руководства участковой больницы на имя главврача ГБУЗ «Нижнеломовская ЦРБ» остались без надлежащей реакции. Прокурор района внес представление главврачу, однако действенных мер к устранению нарушений принято не было», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

После этого надзорный орган обратился в Нижнеломовский районный суд с иском о понуждении центральной районной больницы оснастить медкабинеты в Вадинске, отремонтировать помещения и установить там водонагреватели.

«Иск удовлетворен. После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет поставлено на контроль прокуратуры района», - подчеркнула Светлана Артамонова.

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Источник — фото областной прокуратуры
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