В Камешкирском районе педагогу из-за возраста отказали в выплатах

17.01.2024 | 19:26

В Камешкирском районе педагог пожаловалась в прокуратуру, что ей отказались компенсировать расходы на ЖКУ. Надзорный орган начал проверку.

Сотрудники прокуратуры установили, что 24 октября 2023 года женщина подала заявление о выплате компенсации в районный отдел образования. Там запрос отклонили на том основании, что нужного возраста для получения денег (55 лет) сельчанка не достигла.

«В ходе прокурорской проверки выяснилось, что заявительница относится к категории граждан предпенсионного возраста, проживает в сельской местности на территории Камешкирского района и имеет общий стаж работы в муниципальных образовательных организациях в сельских населенных пунктах более 10 лет. Ее педагогический стаж составляет более 25 лет, специальный стаж педагогической деятельности выработан на 22 октября 2022 года», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Женщина относится к категории граждан, которым по закону положено компенсировать расходы на ЖКУ вне зависимости от того, достигли они 55 лет или нет.

Прокуратура потребовала назначить сельчанке выплаты.

«Одно должностное лицо районного отдела образования привлечено к дисциплинарной ответственности», - добавила Светлана Артамонова.