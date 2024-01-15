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Общество

В Пензе маршрутки № 33 чаще ездить не станут

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Пензенцам не стоит надеяться на улучшение ситуации с маршрутом № 33. Ранее горожане пожаловались, что не могут дождаться транспорта и мерзнут на остановках.

Те же проблемы и с маршрутками № 39.

«После праздников 9 января при морозе -25 утром 33-й маршрутки не было с 6:10 до 6:45. Пришлось ехать с пересадкой на Южную. Как нам быть теперь - с пересадками ездить? У нас не такие зарплаты», «Живу на Южной, 33-я каждые 30 минут проезжает, хотя заявлено, что каждые 7», «Полностью согласен, что 33-я, что 39-я - устанешь ждать!» - пожаловались пользователи телеграм-канала PenzaInform.

В понедельник, 15 января, на их обращения ответил представитель министерства цифрового развития, транспорта и связи региона.

«В настоящее время маршруты № 33, 39 обслуживают значительно меньшее количество автобусов, в связи с чем интервалы движения увеличены. К сожалению, в связи с ограниченными финансовыми возможностями перевозчиков в текущей экономической ситуации (значительный рост цен на топливо и запасные части) возможность увеличения количества автобусов на линии отсутствует», - объяснил он горожанам.

Представитель министерства добавил, что какие-либо эффективные меры воздействия на перевозчиков, которые бы побудили их увеличить число машин на маршруте, «не предусмотрены действующим законодательством».

Пензенцам напомнили, что в новой маршрутной сети все будет иначе: горожан станут возить автобусы большого и среднего класса, троллейбусы, работа пассажирского транспорта будет организована в рамках регулируемого тарифа, за нарушения предусмотрены штрафы.

«Не верю я в транспортную реформу. Ничего не изменится. Эта реформа, получается, уже несколько лет идет. На Окружной развалили маршрут 8, 68 и 33 теперь», «Вы еще не слышали про транспортную реформу. Как раз и начали отказываться от маршруток. Видимо, будут ликвидировать по тихой», - поделились мнением комментаторы.

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