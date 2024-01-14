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Общество

Традиция праздновать старый Новый год теряет популярность

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В ночь на воскресенье, 14 января, некоторые пензенцы отпраздновали старый Новый год. Обычай делать это появился после перехода страны на григорианский календарь в 1918 году.

На новое летоисчисление отказалась переходить Русская православная церковь, поскольку такие важные церковные праздники, как Рождество и связанный с ним пост, должны были проходить до Нового года. Так что появление старого Нового года связано и с этим.

В России праздник отмечали пышным застольем. Обилие блюд означало, что новый год пройдет удачно. Основными были свинина, холодец, колбасы, блины с разными начинками. Хозяйки также пекли вареники с сюрпризами, по которым гадали. Так, если угостившемуся попадется фасоль, то ему предсказывалось пополнение в семье, монетка - обогащение, начинка из укропа – укрепление здоровья.

Сейчас, согласно опросу ВЦИОМ, традиция праздновать старый Новый год уходит в прошлое, хотя 62% россиян знают о ее происхождении и только 38% признали, что им это неизвестно.

В этом году отмечать праздник собирались 58% респондентов. Это меньше, чем в 2009-м, когда он был важен для 67% граждан.

«То есть, похоже, традиция отмечать Новый год дважды постепенно уходит из российского общества», - констатировали исследователи.

По их данным, придерживаются ее в основном граждане старше 60 лет (66%), с хорошим материальным положением (63%), жители села (64%), активные телезрители (69%).

Отказываются праздновать молодые люди (46-48%), столичные жители (48%), активные интернет-пользователи (53%), жители Северо-Западного федерального округа (54%).

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А вы празднуете старый Новый год?

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