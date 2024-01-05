На ликвидацию МКП «Теплоснабжение г. Пензы» отвели 9 месяцев

Муниципальное казенное предприятие «Теплоснабжение г. Пензы», расположенное на улице Некрасова, 34, до сих пор не ликвидировано. Процесс, запущенный год назад, должен был завершиться в июле 2023-го.
28 декабря глава города Александр Басенко подписал еще одно постановление о ликвидации МКП, поручив назначить соответствующую комиссию под председательством и. о. директора Александра Киселева, выявить кредиторов, составить ликвидационный баланс, предупредить работников о предстоящем увольнении.
На все эти мероприятия отводится девять месяцев.
Ранее в Пензе заявили о ликвидации МУП «Зеленое хозяйство». Газонами и зелеными насаждениями в областном центре теперь занимается «Пензавтодор».
Также вышло постановление о прекращении деятельности МУП «Аншлаг», следившего за размещением рекламы в городе.
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