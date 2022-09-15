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Общество

В мэрии Пензы рассказали о планах на МУП «Зеленое хозяйство»

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В четверг, 15 сентября, в администрации Пензы рассказали о судьбе муниципального предприятия «Зеленое хозяйство», которое много лет занималось благоустройством различных городских территорий и озеленением.

«Изначально МУП хотели ликвидировать, даже успели назначить председателя ликвидационной комиссии, но постановлением администрации города ликвидация предприятия отменена. В то же время видно, что газонами в Пензе занимается МБУ «Пензавтодор». Возникает логичный вопрос: а что делает «Зеленхоз» на сегодняшний день?» - поинтересовался один из читателей портала PenzaInform.ru.

Сетевое издание обратилось за разъяснением в мэрию.

«МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» осуществляет деятельность в соответствии с уставом, руководитель является единоличным исполнительным органом унитарного предприятия.

Администрацией города Пензы прорабатывается вопрос о реорганизации МУП «Зеленое хозяйство» путем преобразования его в хозяйственное общество», - говорится в ответе, подписанном заммэра по городскому хозяйству Павлом Якуниным.

Ранее сообщалось, что «Пензавтодор» объединит такие разрозненные структуры, как «Пензадормост», «Зеленхоз» и прочие предприятия, устранит компании-«прокладки». Это позволит сэкономить значительные бюджетные средства.

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