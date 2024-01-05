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Общество

Как настроить режим сна в праздники: советы экспертов

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Пятница, 5 января, - седьмой день праздничных выходных для многих жителей Пензенской области. В этот период у большинства отдыхающих, как правило, меняется режим сна: пробуждаются они ближе к обеду, а засыпают далеко за полночь.

Восстановить режим при выходе на работу бывает непросто. О том, каким он должен быть и как исправить ситуацию, рассказали специалисты Роспотребнадзора.

В первую очередь рекомендуется установить распорядок дня в праздники и придерживаться регулярного времени отхода ко сну и пробуждения. Дневного сна лучше избегать: он может нарушить способность засыпать ночью. В целом на сон должно приходиться 6-8 часов в сутки.

Также советуют ограничить употребление стимуляторов, алкоголя и кофеина, особенно перед сном; следить за рационом, чтобы не сталкиваться с перееданием изо дня в день. Не есть на ночь тяжелую, острую или сладкую пищу.

Кроме того, за час до сна не рекомендуется смотреть телевизор, пользоваться смартфоном или планшетом: излучаемый ими синий свет может нарушить режим. Лучше почитать книгу или принять теплую ванну.

Немаловажно сохранять привычную активность, но не нагружать организм непосредственно перед тем, как ложиться в постель. Ну и, конечно, стоит создавать комфортную обстановку для сна, например заранее проветривать комнату.

Все это поможет сделать выход на работу после праздников более безболезненным.

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