В пензенской полиции подвели итоги дежурства в новогоднюю ночь

02.01.2024 | 10:36

В ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024-го в Пензенской области не было допущено грубых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время массовых мероприятий.

На улицы вышло около 14 тысяч человек. Их безопасность охраняли 469 сотрудников полиции и Росгвардии, а также более 220 представителей общественных объединений правоохранительной направленности и частных охранных организаций.

«За дежурные сутки зарегистрировано 7 сообщений криминального характера, в том числе 3 мошенничества и 1 факт кражи имущества граждан», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

Кроме того, случилось одно смертельное ДТП (один погибший) и 11 человек задержали за пьяное вождение.

Следующие массовые мероприятия в регионе состоятся с 6 на 7 января. В ночь на Рождество обеспечивать общественный порядок будут более 360 сотрудников полиции и 240 представителей общественных объединений правоохранительной направленности и казачества.