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Общество

В пензенской полиции подвели итоги дежурства в новогоднюю ночь

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В ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024-го в Пензенской области не было допущено грубых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время массовых мероприятий.

В пензенской полиции подвели итоги дежурства в новогоднюю ночь

На улицы вышло около 14 тысяч человек. Их безопасность охраняли 469 сотрудников полиции и Росгвардии, а также более 220 представителей общественных объединений правоохранительной направленности и частных охранных организаций.

В пензенской полиции подвели итоги дежурства в новогоднюю ночь

«За дежурные сутки зарегистрировано 7 сообщений криминального характера, в том числе 3 мошенничества и 1 факт кражи имущества граждан», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

В пензенской полиции подвели итоги дежурства в новогоднюю ночь

Кроме того, случилось одно смертельное ДТП (один погибший) и 11 человек задержали за пьяное вождение.

Следующие массовые мероприятия в регионе состоятся с 6 на 7 января. В ночь на Рождество обеспечивать общественный порядок будут более 360 сотрудников полиции и 240 представителей общественных объединений правоохранительной направленности и казачества.

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Источник — фото областного УМВД России
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