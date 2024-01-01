Что делать, если переели: советы специалистов

01.01.2024 | 12:36

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации тем, кто за праздничным столом съел больше, чем мог позволить организм.

Во-первых, нужно пить больше воды: она улучшит работу пищеварительной системы.

Во-вторых, для снятия дискомфорта после переедания стоит выполнить простые физические упражнения, отправиться на прогулку.

В-третьих, есть смысл устроить разгрузочный день. «Ограничьте потребление пищи, чтобы у желудка был перерыв от ее переваривания и усвоения», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Четвертое действие - возвращение к здоровым пищевым привычкам. Стоит есть меньше блюд с высоким содержанием сахара и жиров и отдать предпочтение овощам, фруктам и белковой пище.

Важен и психологический аспект. «После переедания многие люди глубоко разочаровываются и чувствуют сильное недовольство собой. Важно понимать, что праздники - это время для наслаждения и отдыха, и переедание может случиться с каждым. Попробуйте отнестись к этому с юмором», - посоветовали в Роспотребнадзоре.

Избежать проблемы можно, если не стараться во что бы то ни стало доесть все приготовленные на новогодний стол салаты. Возможно, пришло время их выбросить. Сроки хранения блюд можно посмотреть здесь.