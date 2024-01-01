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Общество

Названы сроки хранения салатов, приготовленных в 2023 году

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Первого, а иногда и второго января пензенцы доедают салаты, которые приготовили на новогодний стол. Между тем специалисты предупреждают: во избежание неприятных последствий в виде пищевых отравлений стоит учитывать, что срок годности у этих блюд короткий.

В салатах смешивают разные продукты, поэтому возможная длительность хранения зависит от рецепта.

Если блюдо заправлено майонезом или другим соусом, это ускоряет процессы размножения микробов. Поэтому целесообразно заправлять лишь необходимую порцию салата непосредственно перед застольем, а компоненты хранить в холодильнике и добавлять соус позже, когда возникнет необходимость.

Сроки годности салатов таковы: если использовались сырые овощи или фрукты, мясо, птица, копчености, то 18 часов, после заправки - только 12. Если в состав входят консервированные овощи или вареные яйца - 6 часов после заправки. Незаправленные салаты с морепродуктами можно есть в течение 12 часов, а из маринованных, соленых, квашеных овощей - 36.

Если заправленный салат простоит на праздничном столе 6 часов и более, то его нужно выбросить.

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