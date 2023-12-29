Опубликован график работы МРЭО ГИБДД в праздники

29.12.2023 | 19:21

В выходные и праздничные дни режим работы областного МРЭО ГИБДД изменится.

Пензенцев, желающих поставить на учет автомототранспортные средства или получить водительские удостоверения, ждут в определенные даты.

Отделение на проспекте Строителей, 93, и районные подразделения 30 декабря, 3, 4 и 5 января будут принимать посетителей в обычном режиме.

31 декабря, а также 1, 2, 6, 7 и 8 января - выходные дни.

«Для получения государственной услуги по линии Госавтоинспекции предварительная запись осуществляется на едином портале государственных и муниципальных услуг, а также через терминалы, расположенные в регистрационно-экзаменационном подразделении», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.