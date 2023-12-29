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Общество

Кузнечан в праздники примут хирург, травматолог, офтальмолог и невролог

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Администрация Кузнецка опубликовала график работы лечебных учреждений в праздники.

Кузнецкая центральная районная больница 30 декабря и 6 января работает по расписанию субботы.

Поликлиники будут принимать пациентов с 8:00 до 14:00 по следующему графику:

- 31 декабря - № 1, 4;

- 1 января - № 2, 4;

- 7 января - № 3, 4.

С 14:00 до 20:00

- 2 и 5 января - № 1;

- 3 и 8 января - № 2;

- 4 января - № 3.

2, 3, 4, 5, 8 января с 8:00 до 14:00 все поликлиники работают в режиме субботы, а кабинет неотложной помощи поликлиники № 1 проводит адресное обслуживание с 9:00 до 18:00.

Также 4 и 5 января с 8:00 до 14:00 в поликлинике № 2 будет принимать невролог, а 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - травматолог и хирург, 3 января в поликлинике № 4 - офтальмолог.

Прививочные кабинеты в поликлиниках будут функционировать в соответствии с записью на портале ЕПГУ и регистратурах.

Кузнецкая детская центральная районная больница станет принимать пациентов так.

30 декабря и 6 января детские поликлиники работают по графику субботы.

1 и 7 января во всех детских поликлиниках выходные дни.

31 декабря, 2, 3, 4, 5, 8 января в поликлиниках на ул. Осипенко, 50, и Белинского, 13, - выходные дни.

31 декабря, 2, 3, 4, 5, 8 января в поликлинике на Рабочей, 346а, с 8:00 до 14:00 предусмотрена работа кабинетов неотложной помощи, выписка листков нетрудоспособности. На дом врач будет выходить по вызовам, переданным из контакт-центра или принятым регистратурой.

В женской консультации прием дежурного врача акушера-гинеколога пройдет 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января с 8:00 до 12:00.

Стационар детской больницы и родильного дома работает круглосуточно, по графику дежурств.

В Кузнецкой межрайонной стоматологической поликлинике 31 декабря и 1 января с 8:до 14:00 дежурит врач, с 2 по 8 января в это же время - бригада.

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Источник — фото pixabay.com
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