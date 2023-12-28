Зареченские врачи в праздники будут принимать пациентов по графику

МСЧ-59 города Заречного опубликовала график работы амбулаторно-поликлинической службы в праздничные дни.
В городской поликлинике 30, 31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 8 января - выходные дни.
30 декабря, 3 и 6 января медики будут обслуживать больных COVID-19 на дому.
2 и 5 января вызов врача на дом - с 8:00 до 11:00, прием дежурного врача-терапевта - с 8:00 до 13:00, стоматолога-терапевта (детского и взрослого) - с 8:00 до 13:00.
Также 2 января с 8:00 до 13:00 будет проводить прием хирург, а 5-го числа в это же время - стоматолог-хирург и травматолог.
В детской поликлинике 31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 8 января - выходные дни.
30 декабря, 2 и 5 января вызов врача на дом - с 8:00 до 11:00, прием дежурного врача-педиатра - с 8:00 до 13:00, выдача справок об эпидемиологическом окружении - с 8:00 до 13:00 (каб. № 225).
В женской консультации 30, 31 декабря, 1, 2, 4, 6, 7, 8 января - выходные дни.
3 и 5 января прием беременных и экстренных больных - с 8:00 до 14:00.
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