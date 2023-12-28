Работу пензенских травматологов проконтролирует новое оборудование

28.12.2023 | 12:12

В пензенскую клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина поступил хирургический рентген-аппарат С-дуга.

Старый уже исчерпал свой ресурс и технически устарел.

Это оборудование необходимо для работы травматологической службы. Оно позволит вывести качество оказания медпомощи на более высокий уровень.

«Новый аппарат уже установлен в оперблоке травмцентра, и врачи смогли опробовать установку в деле. Бригада врачей хирургов-травматологов выполнила ряд реконструктивных операций под контролем», - сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Теперь специалисты получают изображения в лучшем качестве. Также новая С-дуга имеет функцию живого зума, то есть можно увеличить снимок для более детального рассмотрения.

Стоимость оборудования свыше 24 млн рублей. Его приобрели на средства областного бюджета.