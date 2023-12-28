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Общество

29 декабря температура на улице начнет повышаться

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В пятницу, 29 декабря, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают небольшой снег.

По данным регионального гидрометцентра, в ночь на 29 декабря ожидается -5...-7 градусов. Днем в в пятницу потеплеет до 0...-2, будет дуть умеренный ветер с юго-запада.

К ночи температура не изменится, а выходные она станет уже плюсовой.

Неблагоприятные природные явления не прогнозируются.

По народному календарю, 29 декабря - Агей Инесей. На Руси в этот день смотрели, сколько инея на деревьях: если много, то ожидали теплых Святок. Утренний мороз на Агея сулил три холодные недели.

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