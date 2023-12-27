В Пензе скоро вернут прежнюю схему теплоснабжения

27.12.2023 | 16:44

В Пензе работы по устранению порыва на теплосетях на улице Саранской близки к завершению. Об этом в среду, 27 декабря, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

«В ближайшее время начнется перевод потребителей на штатную схему теплоснабжения», - добавили тепловики.

Коммунальная авария произошла днем 25 декабря. Ресурс отключили по подающим магистралям Севера, Заводского района и центра. Затем горожан перевели на резервную схему отопления.

Устранить порыв планировали до 15:00 26-го числа. Движение автомобилей в районе ТЭЦ-1 на время ремонта приостановили.

В намеченный срок завершить работы не получилось.

UPD. В 17:31 ресурсоснабжающая организация сообщила, что ремонт теплотрассы закончен.