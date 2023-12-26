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Общество

Детский праздник привел к вспышке инфекций у маленьких пензенцев

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В Пензенской области гриппом заболели более 50 детей. Об этом во вторник, 26 декабря, на пресс-конференции рассказала заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева.

Она добавила, что малышей до 5 лет кладут в больницу имени Н. Ф. Филатова, ребята старше лежат вместе с родителями в областном центре спецвидов медпомощи.

По словам Воробьевой, елка, которая прошла в минувшую пятницу, дала огромный рост заболеваемости. В детском стационаре теперь заняты все койки.

«В КИМе есть и взрослые, и детские койки. Вручную отсматриваем, как их освободить. В выходные дни прием детей происходил не только в коридорах (лечебного учреждения. - Прим. ред.), но даже родители с детьми сидели на стульях и ждали, когда отмоют боксы», - заявила Марина Воробьева.

Известно, что утренники в детских садах не отменили, однако родителей на них пускают только по решению администрации и Роспотребнадзора. На входе организовали температурный фильтр.

«Если ребенок должен обязательно пойти, то во всех учреждениях должны быть температурные фильтры и маски. Количество взрослых должно быть ограничено. Но лучше всего провести праздник дома, пусть дети побудут со своими родителями», - указала Воробьева.

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