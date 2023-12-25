Кузнецкие студенты делают печки-буржуйки для зоны СВО

25.12.2023 | 13:47

В Кузнецке студенты многопрофильного колледжа изготавливают печки-буржуйки, которые затем направляют бойцам в зону СВО.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Изготовлением буржуек занимаются ребята, осваивающие профессию сварщика. Руководят ими матера производственного обучения.

Печки-буржуйки входят в состав гуманитарного груза, который периодически отправляют бойцам. Их снабжают в том числе переносными банями, тепловизорами, продуктами.

18 декабря на прифронтовые территории отправили очередную гуманитарную партию общим весом около 60 тонн. Деньги на это выделили из резервного фонда регионального правительства.

Помимо подарков, в перечень вошли квадрокоптеры, тепловизоры, дизель-генераторы, дроны, способные нести боевую нагрузку, термобелье, теплые сапоги, стройматериалы для сооружения блиндажей.