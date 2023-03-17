Из Пензы в зону СВО снова отправили гуманитарную помощь

17.03.2023 | 19:15

Продукты, печки-буржуйки, переносные бани, тепловизоры - очередная партия гуманитарной помощи для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, отправилась по месту назначения.

Вместе со всем необходимым защитникам будут переданы и талисманы. Их сделали пензенские школьники, поддержав акцию Российского детско-юношеского центра.

Эдита Маркина эвакуировалась из Мариуполя в Пензу в конце марта 2022 года.

«Я понимаю, насколько страшно. Когда сам пережил, нужна поддержка - я это как никто понимаю», - отметила муниципальный координатор проекта «Навигаторы детства».

Юнармейцы из 5 «Б» класса школы № 58 каждую неделю собирает детские письма для военно-полевой почты. В этот раз отправятся и поделки.

«Младшие классы сделали сердечки и ангелов, а наш класс - птенцов в гнездах, это символизирует продолжение жизни», «Мы как узнали про акцию, сразу решили участвовать, хотим поддержать», - рассказали ученики.