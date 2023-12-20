В Шемышейском районе молодой семье незаконно отказали в выплате

20.12.2023 | 13:30

Администрация Шемышейского района незаконно лишила молодую семью права на выплату. Это установила прокуратура, куда за защитой своих прав обратилась местная жительница.

В 2016 году семья женщины вошла в региональную программу поддержки при рождении первого ребенка и получила право на социальную выплату на приобретение или строительство жилья.

Однако в январе 2023 года администрация района исключила претендентов из перечня. Основанием стало то, что заявительница в 2009 году участвовала в другой региональной программе. Чиновники не приняли во внимание, что в то время сельчанка была еще ребенком. 30 тысяч рублей получили ее родители на капитальный ремонт своего дома, который дочери не принадлежит.

«Кроме того, порядок, действовавший на момент подачи молодой семьей заявления о включении в список, не предусматривал отказа в случае получения ранее одним из ее членов такой меры поддержки», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Прокурор внес администрации представление, но там не спешили исправить ошибку. Тогда он обратился в суд, который признал исключение из списка незаконным. На орган местного самоуправления была возложена обязанность восстановить молодую семью в списке. Это решение подтвердил и суд апелляционной инстанции.

Администрации пришлось подчиниться. Семью вернули в перечень получателей социальных выплат на приобретение или строительство жилья с даты подачи первого заявления.