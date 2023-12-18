Диетолог рассказала, как быстро похудеть перед праздниками

18.12.2023 | 08:09

Врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова не советует садиться на диету за несколько дней до новогодних праздников.

«Влезть в новогоднее платье достаточно частая проблема, особенно для молодых женщин. Но если похудеть к новому году не получилось, резко ограничивать себя в еде за несколько дней до новогоднего застолья все-таки не нужно», - цитирует ее РИА Новости.

Диетолог предупредила, что резкое ограничение в питании с последующим добавлением в рацион жирных продуктов в сочетании с газированными напитками может привести к проблемам со здоровьем.

Если все же хочется немного скинуть вес, то лучше поработать над уменьшением в теле жидкости, а не жира.

Для этого Татьяна Залетова рекомендует убрать из меню все соленые продукты, недосаливать еду и пить побольше воды для ускорения очищения организма.