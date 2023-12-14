Министр образования Алексей Комаров получил сигнал из прокуратуры

14.12.2023 | 12:57

Несмотря на все старания освободить педагогов от бумажной нагрузки, им по-прежнему приходится готовить массу документов, не предусмотренных перечнем Министерства просвещения РФ. Это выявила проверка прокуратуры, проведеная в образовательных организациях.

В перечень входят рабочая программа учебного предмета, учебного курса, журналы успеваемости и внеурочной деятельности, характеристика на ученика, а для классных руководителей - план воспитательной работы.

Однако, к примеру, в пензенскую школу № 58 с начала учебного года поступило более 80 запросов о предоставлении документов, отсутствующих в перечне. Подавляющее большинство из них (56) подало городское управление образования, остальные - региональный минобр, институт регионального развития, учреждение соцобслуживания и ряд других организаций. Отвечать на эти запросы пришлось учителям.

В школах № 50, 56 и 63 учителя готовят отчеты и фотоотчеты о различных мероприятиях.

В селе Столыпино Никольского района учителей младших классов и предметников обязали проводить паспортизацию кабинетов и проводить анализ контрольных работ.

В зареченской школе № 255 и в селе Анучино Каменского района предусматривается заполнение бумажных журналов параллельно с электронными.

Педагоги школы № 1 р. п. Башмаково должны были в бумажном виде показать свою заботу о создании безопасной и комфортной образовательной среды.

Прокуроры также выявили, что в электронные журналы и дневники оценки могут вноситься несвоевременно. В ряде случаев причиной нарушения являлись технические сбои в работе модуля «Электронная школа».

«По итогам прокурорской проверки внесены представления министру образования Пензенской области и руководителям муниципальных органов управления образованием», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.