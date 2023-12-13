В Пензе не появится муниципальное транспортное предприятие

13.12.2023 | 12:34

В Пензе не планируют создавать муниципальное предприятие в рамках транспортной реформы. Об этом в среду, 13 декабря, в прямом эфире, организованном ЦУРом, рассказал министр цифрового развития, транспорта и связи области Сергей Балакин.

«Просто потому, что это дорогое удовольствие, очень дорогое», - сообщил он.

По словам Балакина, вначале идея создания муниципального предприятия была, но, когда стала известна примерная стоимость ее воплощения, планы изменились.

«Это не один миллиард рублей и даже не два», - объяснил министр.

Ранее Сергей Балакин рассказал, как изменятся маршруты общественного транспорта в Пензе. Он подчеркнул, что новая сеть будет еще неоднократно обсуждаться.