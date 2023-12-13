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Общество

Пензенцам полезнее для здоровья есть остывший картофель

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Картофель отнесли к опасным продуктам, которые могут вызвать ожирение, сахарный диабет, атеросклероз и гипертонию.

Как объяснил в интервью радио Sputnik врач-диетолог Михаил Гинзбург, этот овощ является крахмалистым продуктом и содержит быстрые углеводы. Это означает, что для их расщепления не требуется большого количества часов, глюкоза быстро поступает в организм, что ухудшает обменные процессы.

По словам специалиста, негативное влияние картофеля можно снизить. Для этого врач порекомендовал не употреблять его в пищу каждый день и есть остывшим.

«Остывший, а потом разогретый картофель имеет в своем составе больше резистентного крахмала, который медленно расщепляется или вообще не расщепляется», - сообщил Гинзбург.

Кроме того, он посоветовал варить картофель в кожуре и не использовать для блюд рассыпчатые сорта, поскольку в них мало клетчатки и, следовательно, пользы.

Также лучше употреблять этот овощ с зеленью, она замедлит расщепление быстрых углеводов.

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