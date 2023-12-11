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Общество

12 декабря погода будет типично зимней

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Во вторник, 12 декабря, в Пензенской области будет облачная с прояснениями погода и небольшой снег.

По прогнозу регионального гидрометцентра, в ночь на 12 декабря похолодает до -17…-19 градусов. Днем во вторник будет -12…-14, ожидается умеренный ветер с юго-востока.

К ночи столбик термометра опустится до -15…-17.

«На текущей рабочей неделе территория Пензенской области окажется на линии противоборства мощного сибирского антициклона и циклонического вихря с запада. За окном будет преобладать облачная погода, временами идти снег, дуть порывистый юго-восточный ветер. Холода сбавят свои обороты, и температурный режим начнет постепенно повышаться. На дорогах области обстановка останется напряженной из-за метели и снежных переметов», - пояснили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

По народному календарю, 12 декабря - Парамон Зимоуказатель. По этому дню предсказывали погоду на декабрь. На Руси верили, что багряная заря сулит сильные ветры, метель - аналогичную погоду еще неделю.

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