Район Нахаловки лишили последней маршрутки

10.12.2023 | 10:28

Жительница пензенского микрорайона Нахаловка Любовь И. попросила власти решить проблему транспортного сообщения. По ее словам, уже несколько лет горожане с трудом уезжают с остановки «Магазин «Лира».

Свое обращение женщина оставила на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«24-я маршрутка ходит редко, а зареченские автобусы переполнены и ходят мимо. Приходится долго ждать транспорт. Ранее ходил 22-й автобус, можно было спокойно уехать и приехать в Нахаловку, но его сняли с линии. Район находится рядом с центром города, но совсем неблагоустроен. Прошу вас решить проблему и выделить городской транспорт для нашего района», - написала Любовь.

На обращение отреагировал представитель министерства цифрового развития, транспорта и связи региона. Он согласился, что район обслуживал маршрут № 24, однако на данный момент это не так.

«В адрес ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» поступило заявление от перевозчика, обслуживающего маршрут № 24, о прекращении действия ранее выданного свидетельства, в связи с чем учреждением были объявлены открытые конкурсы на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту № 24 по нерегулируемому тарифу, заявок на участие в открытых конкурсах не поступало. В настоящее время маршрут не обслуживается», - сообщили пензячке.

Далее женщине напомнили, что в городе намечена транспортная реформа и планируется внести изменения в маршрутную сеть. Сейчас специалисты уже представили исследовательскую работу, на основе которой осуществят перемены.

«В полученных документах имеются рекомендации (предложения) по оптимизации маршрутной сети, класса обслуживающего подвижного состава с учетом пассажиропотока и потребностей жителей всех микрорайонов, в том числе микрорайона Нахаловка», - добавил представитель министерства.

В сентябре 2021 года жители Нахаловки жаловались на то, что район «отрезан от Большой земли». Трудности начались после открытия Бакунинского моста. Зареченские автобусы, которые проходили по улице Нейтральной, перестали забирать пассажиров с остановок, так как свободных мест в них не стало. Что касается маршрутки № 24, уже тогда дождаться ее мог не каждый.

«Такое ощущение, что кому-то очень выгодна именно такая схема движения этих маршрутов - через более заселенный район ГПЗ, где навар больше, а мы, не такие «многочисленные», никому не нужны», - высказали тогда точку зрения пензенцы.