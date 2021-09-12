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Глас народа

Открытие моста «отрезало» жителей Нахаловки от центра Пензы

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Жители микрорайона Нахаловка пожаловались на то, что после открытия Бакунинского моста оказались «отрезанными от Большой земли».

Речь идет о домах в районе магазина «Лира» на Нейтральной улице. Ранее их жильцы добирались до центра Пензы и обратно маршрутами № 101 и 103, однако с введением в эксплуатацию моста все изменилось.

«Автобусы, следующие по зареченским маршрутам, проходящие по нашему району, напрочь отказываются подбирать пассажиров, так как едут полные, свободных мест нет», - возмутились пензенцы.

Можно воспользоваться городским маршрутом № 24, однако, по словам жителей Нахаловки, его «вообще не дождешься, он даже не отображается в «Яндекс.Транспорт».

О своей проблеме горожане сообщали в различные инстанции, но получали ответы о невозможности наладить пока транспортное обслуживание микрорайона.

«Такое ощущение, что кому-то очень выгодна именно такая схема движения этих маршрутов - через более заселенный район ГПЗ, где навар больше, а мы, не такие «многочисленные», никому не нужны», - высказали точку зрения пензенцы.

В заключение они попросили вернуть автобусы № 101 и 103 на прежние маршруты.

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Гость||

Пешком надо ходить -пройдетесь по новому мосту. . Я живу у Лиры. Никогда и раньше не ездил и сейчас после ремонта просто супер. Прекрасная асфальтовая пешеходная дорожка до центра - 20 -25 минут и вы у центрального рынка. Да ,были проблемы ,когда был ремонт . А сейчас все супер.

Гость||

Гость писал(a):

Пешком надо ходить -пройдетесь по новому мосту. . Я живу у Лиры. Никогда и раньше не ездил и сейчас после ремонта просто супер. Прекрасная асфальтовая пешеходная дорожка до центра - 20 -25 минут и вы у центрального рынка. Да ,были проблемы ,когда был ремонт . А сейчас все супер.
Хоть кому-то всё понравилось.

Гость||

Гость писал(a):

Пешком надо ходить -пройдетесь по новому мосту. . Я живу у Лиры. Никогда и раньше не ездил и сейчас после ремонта просто супер. Прекрасная асфальтовая пешеходная дорожка до центра - 20 -25 минут и вы у центрального рынка. Да ,были проблемы ,когда был ремонт . А сейчас все супер.
С ребенком или с сумками пешком не пойдешь

Гость||

Гость писал(a):

Пешком надо ходить -пройдетесь по новому мосту. . Я живу у Лиры. Никогда и раньше не ездил и сейчас после ремонта просто супер. Прекрасная асфальтовая пешеходная дорожка до центра - 20 -25 минут и вы у центрального рынка. Да ,были проблемы ,когда был ремонт . А сейчас все супер.
Гость писал(a):
Пешком надо ходить -пройдетесь по новому мосту. . Я живу у Лиры. Никогда и раньше не ездил и сейчас после ремонта просто супер. Прекрасная асфальтовая пешеходная дорожка до центра - 20 -25 минут и вы у центрального рынка. Да ,были проблемы ,когда был ремонт . А сейчас все супер.
Движение = жизнь!

Гость||

12.28

Конечно пройдитесь, особенно пенсионеры с больными ногами! А зима настанет, тоже пройдитесь? Дебил какой то комментирует!

Гость||

ремонта просто супер. Прекрасная асфальтовая пешеходная дорожка до центра - 20 -25 минут и вы у центрального рынка.

.

Это чё 20-25 минут, бегом что-ли бежать? Супер ему, тролляка жирный!

Гость||

Гость писал(a):

особенно пенсионеры с больными ногами!
Ходить полезно, особенно когда больные ноги - разрабатывать обязательно надо.

Гость писал(a):

А зима настанет, тоже пройдитесь?
А зимой и тем более полезен свежий воздух.

Гость||

12.55

На тебя сяду, ножки свешу и поеду!

Гость||

12.28

Глушков ты что-ли?

Гость||

Гость писал(a):

На тебя сяду, ножки свешу и поеду!
"Сама, сама!"

Гость||

Такое ощущение, что кому-то очень выгодна именно такая схема

.

Да так и есть! Вон Глушков вам в комментах пишет, чтобы пешком ходили

Гость||

Гость писал(a):

Глушков ты что-ли?
Как догодались?

Гость||

Эх не грамотный школотрон, догодались догАдались!

Гость||

А в дождь и гололед вааще зашибись!

Имя: Гость
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