Открытие моста «отрезало» жителей Нахаловки от центра Пензы

12.09.2021 | 12:11

Жители микрорайона Нахаловка пожаловались на то, что после открытия Бакунинского моста оказались «отрезанными от Большой земли».

Речь идет о домах в районе магазина «Лира» на Нейтральной улице. Ранее их жильцы добирались до центра Пензы и обратно маршрутами № 101 и 103, однако с введением в эксплуатацию моста все изменилось.

«Автобусы, следующие по зареченским маршрутам, проходящие по нашему району, напрочь отказываются подбирать пассажиров, так как едут полные, свободных мест нет», - возмутились пензенцы.

Можно воспользоваться городским маршрутом № 24, однако, по словам жителей Нахаловки, его «вообще не дождешься, он даже не отображается в «Яндекс.Транспорт».

О своей проблеме горожане сообщали в различные инстанции, но получали ответы о невозможности наладить пока транспортное обслуживание микрорайона.

«Такое ощущение, что кому-то очень выгодна именно такая схема движения этих маршрутов - через более заселенный район ГПЗ, где навар больше, а мы, не такие «многочисленные», никому не нужны», - высказали точку зрения пензенцы.

В заключение они попросили вернуть автобусы № 101 и 103 на прежние маршруты.