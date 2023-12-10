Пензенским охотникам придется сдавать экзамен

Жителям Пензенской области, желающим впервые получить охотничий билет, предстоит сдать экзамен на знание охотминимума.
Такой закон приняли депутаты Госдумы РФ.
«Охотничий минимум - это совокупность знаний и навыков, необходимых для охоты. Охотминимум, в частности, включает в себя знание требований безопасности при охоте, ограничений охоты и основ биологии диких животных», - объясняет «Парламентская газета».
Подготовкой к такому экзамену займутся специализированные организации. Допускается и самообразование.
Охотничий билет планируют выдавать в электронной форме, но по желанию его могут оформить как традиционный документ - на бумаге.
Необходимость принятия закона об обязательной сдаче охотминимума объяснили тем, что ранее люди, получавшие билет, просто подписывали документ об ознакомлении с правилами. При этом, по словам депутатов, в 90% случаев претенденты не обладали никакими требуемыми знаниями.
Принятые нормы исправят эту недоработку.
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