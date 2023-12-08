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Общество

На выезде из Пензы монтируют контактную сеть для троллейбусов

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На пересечении улиц Терновского и Сухумской в Пензе и далее в Спутнике монтируют примыкания новой контактной сети будущей троллейбусной линии. О ходе работ в пятницу, 8 декабря, рассказали в региональном минстрое.

На выезде из Пензы монтируют контактную сеть для троллейбусов

«В настоящее время выполняется монтаж продольного несущего троса», - уточнили в ведомстве.

Новая линия пойдет с улицы Терновского по Сухумской, затем - по Олимпийской, Фонтанной, Светлой и Радужной. Специалисты трудятся на объекте в три смены, работы ведутся круглосуточно.

На выезде из Пензы монтируют контактную сеть для троллейбусов

Сейчас Пензу с Засечным связывает троллейбусный маршрут № 105, запущенный 23 октября этого года. Участки, где сеть отсутствует, машины преодолевают пока на автономном ходу.

В будни на линии задействованы 18 троллейбусов, в выходные и праздники - 15. Стоимость проезда и провоза багажа, как и на других маршрутах, составляет 20 рублей.

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Источник — фото областного минстроя
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