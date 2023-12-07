В Пензе проверили исправность гирлянды главной елки

07.12.2023 | 20:49

В четверг, 7 декабря, в Пензе проверили электрическую гирлянду главной городской елки - на площади Ленина. Она оказалась исправной: видеозапись с сияющим новогодним деревом выложил у себя в соцсетях глава Пензы Александр Басенко.

«Торжественно елочку зажжем в день старта новогодней кампании», - пообещал он.

Праздничная программа в городе начнется с шествия Дедов Морозов по улице Московской в субботу, 9 декабря. В 15:00 они выдвинутся с Фонтанной площади на площадь Ленина.

Около елки состоится открытие домика Деда Мороза. В нем будут ждать гостей по вечерам с 10 декабря по 13 января (с 17:00 до 18:00).

Праздничных мероприятий в Пензе будет много. Завершатся они 14 января концертно-развлекательной программой «Старый Новый год» там же, где начнутся, - на площади Ленина.