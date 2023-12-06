7 декабря жителей Пензенской области ожидает морозное утро

В Пензенской области в ночь на четверг, 7 декабря, температура опустится местами до -23 градусов.
Синоптики Приволжского гидрометеоцентра обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, а также восточный ветер с порывами 5-10 м/с.
Днем ожидается -9…-14 градусов. Возможен снег. Ветер по-прежнему восточный, местами порывы будут достигать 10 м/с.
Ранее синоптики предупреждали, что аномальный холод в Пензенскую область принесет арктический воздух, который активно продвигается в среднюю полосу России.
Госавтоинспекция попросила пензенских водителей воздержаться от дальних поездок в период морозов или же, если отложить путешествие нельзя, позаботиться об исправности автомобиля, зарядке телефона, а также о наличии горючего в достаточном количестве.
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