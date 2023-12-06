Сетевое издание|18+|Среда|6 дек 2023|23:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-14oC
-13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

7 декабря жителей Пензенской области ожидает морозное утро

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области в ночь на четверг, 7 декабря, температура опустится местами до -23 градусов.

Синоптики Приволжского гидрометеоцентра обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, а также восточный ветер с порывами 5-10 м/с.

Днем ожидается -9…-14 градусов. Возможен снег. Ветер по-прежнему восточный, местами порывы будут достигать 10 м/с.

Ранее синоптики предупреждали, что аномальный холод в Пензенскую область принесет арктический воздух, который активно продвигается в среднюю полосу России.

Госавтоинспекция попросила пензенских водителей воздержаться от дальних поездок в период морозов или же, если отложить путешествие нельзя, позаботиться об исправности автомобиля, зарядке телефона, а также о наличии горючего в достаточном количестве.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте