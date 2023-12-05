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Общество

6 декабря пензенцам следует во всеоружии встретить холода

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На среду, 6 декабря, в Пензенской области вновь объявлен желтый уровень погодной опасности. Но если раньше его причиной были снегопады и порывистый ветер, то теперь придет обещанное синоптиками похолодание.

Ветер будет дуть с северо-запада. Ночью термометр покажет -12...-14 градусов, днем температура будет -8...-10 градусов.

Ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

В главном региональном управлении МЧС предупредили: до 10 декабря температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9 градусов и более. Будьте внимательны и осторожны.

6 декабря в народном календаре - Митрофанов день. По погоде на Митрофана предсказывали погоду на полгода вперед: если будет сыпать мелкий снег при северном ветре, то 6 июня можно ждать холодного дождя.

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