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Общество

В Госдуме предложили штрафовать водителей за съемку за рулем

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В Госдуме предложили штрафовать за видеоблогинг за рулем. О необходимости приравнять его к правонарушению заявил депутат Султан Хамзаев.

«Знаю, что Министерство внутренних дел РФ комплексно обновляет правила дорожного движения. Министерство уже несколько лет аккумулирует последние идеи, основываясь на поручениях правительства, обращениях граждан и правоприменительной практике. Уверен, что ответственность за видеоблогинг за рулем должна быть приравнена к совершению правонарушения, которое прописано в Кодексе РФ об административных правонарушениях - в статье 12.36.1 КоАП РФ. Прошу вас поддержать», - цитирует РИА Новости обращение политика к начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову.

Статья 12.36.1 предусматривает наказание в виде штрафа за нарушение водителем правил пользования телефоном во время движения. Если тот не оборудован устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, придется заплатить 1 500 рублей.

Депутат Госдумы отметил, что съемка за рулем стала популярна и из-за нее водители часто не замечают светофоры, не следят за скоростью. При этом запись видеоролика или ведение стримов не всегда попадает под статью КоАП в существующем виде, отметил депутат. Телефон может быть закреплен на передней панели либо водителя и дорогу снимает пассажир. Но и в таком случае, по мнению Султана Хамзаева, процесс отвлекает человека за рулем.

Пензенские водители тоже нередко записывают видео во время движения, когда видят ДТП, сотрудников Госавтоинспекции или что-то необычное. Если инициатива депутата Госдумы получит поддержку, за это начнут штрафовать.

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