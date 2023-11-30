Водителей передумали штрафовать за одно нарушение

30.11.2023 | 17:21

Сотрудники ГИБДД не станут штрафовать пензенских водителей за неиспользование зимних шин в декабре, январе и феврале.

Ранее езда на летней резине вошла в перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Шины не по сезону, согласно новому правилу, прописанному в КоАП РФ, обойдутся водителю в 500 рублей.

В среду, 29 ноября глава ГИБДД России Михаил Черников пояснил в видеокомментарии, размещенном в соцсетях, что автомобилистов не станут наказывать за отсутствие зимней резины.

По его словам, граждане должны самостоятельно принимать меры для того, чтобы езда была безопасной. Кроме того, в некоторых регионах России нет скользкости на дорогах, там не нужен контроль за тем, какие шины водители используют.

Официальный представитель МВД России Ирины Волк отметила, что правоохранители ориентированы прежде всего на помощь участникам движения и разъяснительную работу, а не на выписывание штрафов.