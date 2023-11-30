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Общество

Работающие пензенцы стали получать в среднем на 15% больше

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В Пензастате рассказали, как увеличилась зарплата жителей области за январь - сентябрь этого года.

Согласно выводам специалистов, среднемесячное начисленное вознаграждение за труд работников всех организаций региона составило 45 959,8 руб. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Рост зарплат отмечен на предприятиях всех видов деятельности. Наибольшее увеличение (на 31,2%) - у сотрудников, занятых административной деятельностью и сопутствующими дополнительными услугами.

«Самой высокооплачиваемой являлась деятельность в области информации и связи, где среднемесячная заработная плата работников составила 67 938,5 руб., прирост относительно января - сентября 2022-го составил 21,9%», - сообщили в Пензастате.

Также в число высокооплачиваемых попала работа в сфере финансов и страховой деятельности. Средняя зарплата сотрудников таких организаций в январе - сентябре этого года - 64 030 руб. Она выросла на 16%.

Больше на 19,7% стало вознаграждение за труд на обрабатывающих производствах. За рассматриваемый период оно достигло 49 560,3 руб.

Пензенцы, занятые в сфере сельского хозяйства, в среднем получали 48 528,7 руб., что на 11,3% больше, чем в январе - сентябре 2022-го.

«В бюджетной сфере экономики, оказывающей существенное влияние на формирование среднего уровня заработной платы в регионе, среднемесячная заработная плата работников образования составила 36 585,8 руб. (рост на 10,5%), работников здравоохранения и социальных услуг - 41 174 руб. (на 9,1%)», - подсчитали специалисты.

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