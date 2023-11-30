Иммунолог назвал время пиков заболеваемости гриппом и ОРВИ

30.11.2023 | 08:06

Иммунолог Николай Крючков рассказал ura.ru, когда ожидать подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом.

По его словам, ближайший пик возможен уже скоро.

«Ближайший локальный пик будет в середине декабря, до начала праздников. Потом будет традиционная просадка заболеваемости, которые у нас были во все предыдущие годы. Начиная с 10-15 января опять начнется рост, который будет разгоняться. В середине или во второй половине февраля мы получим второй локальный максимум. Начиная с марта, будет стабилизация ситуации и постепенное снижение. Темпы будут невысокие», - спрогнозировал течение эпидемиологического сезона Николай Крючков.

Также иммунолог не исключил, что коронавирус может мутировать и стать более агрессивным.

«Эволюция SARS-CoV-2 продолжается. Риски появления более патогенной и летальной линии сохраняются. Они не низкие. Я бы оценил их как умеренные. В перспективе год-полтора, что это вероятный сценарий, но в текущем эпидсезоне он не реализуется, что неплохо», - заключил эксперт.

28 ноября Министерство образования Пензенской области обнародовало данные о детских коллективах, распущенных по домам из-за подъема заболеваемости. Так, из-за пневмонии в Пензе на карантин закрыты 36 классов в 21 школе и 4 группы в 4 детсадах, по ОРВИ - 79 классов в 30 школах и 11 групп в 7 садах области.